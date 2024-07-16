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        Türkeli'de "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 10:29 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:32
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        Türkeli'de "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

        İlçede 15 Temmuz Meydanı'nda başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında son buldu.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı izlendi, Kaymakam Safa Kahraman ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in konuşmasının ardından şehitler için din görevlilerince Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

        Program, sinevizyon gösterimi, çeşitli ilahilerin seslendirilmesi, şiirlerin okunması, ödül töreni ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

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