Türkeli'de "Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı izlendi, Kaymakam Safa Kahraman ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in konuşmasının ardından şehitler için din görevlilerince Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Sinop'un Türkeli ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri çerçevesinde 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" düzenlendi.

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