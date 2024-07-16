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        Gerze Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı

        Gerze Belediyesi tarafından muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 15:52 Güncelleme: 16.07.2024 - 15:52
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        Gerze Belediyesi vatandaşlara aşure dağıttı
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        Gerze Belediyesi tarafından muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Merkez cami önü Zeytinlik Parkı'nda yapılan aşure dağıtımının ardından konuşan Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyledi.

        Böyle önemli zamanlarda vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belovacıklı, "Tüm halkımızın mübarek muharrem ayı hayırlara vesile olsun. Kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile biz de Gerze Belediyesi olarak halkımıza aşure dağıtıyoruz. Böyle bir günde halkımızla birlik beraberlik içinde olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

        Etkinliğe, Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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