Gerze Kaymakamı Arabacı Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce, İdemli mesire alanında düzenlenen kahvaltıya, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı.

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