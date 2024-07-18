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        Gerze Kaymakamı Arabacı Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile kahvaltıda buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 18.07.2024 - 15:12
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        Gerze Kaymakamı Arabacı Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
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        Gerze Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile kahvaltıda buluştu.

        Gerze Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğünce, İdemli mesire alanında düzenlenen kahvaltıya, İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Süleyman Ermiş, yaz Kur'an kursu öğrencileri ile cami görevlileri katıldı.

        Kaymakam Arabacı, Kur'an kursu öğrencileriyle sohbet ederek yakından ilgilendi.

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