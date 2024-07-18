Gerze ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı

Denizleri atıklardan arındırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, gönüllü dalış ekibi dipten 250 kiloya yakın atık çıkarırken vatandaşlar da kıyı temizliği yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.