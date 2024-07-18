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        Boyabat'ta balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:31 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:31
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        Boyabat'ta balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde ikinci kattaki balkondan düşen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Sarıağaççayı köyünde yaşayan Ahmet Sönmez (85) evinin ikinci katındaki balkondan yere düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekipleri Sönmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Sönmez'in cenazesi otopsi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

        Köy muhtarı Yusuf Kadir Sönmez, "Ahmet Sönmez, Çorum Devlet Hastanesi'nde tedavi görüp ameliyat olmuştu. Taburcu olunca dün oğlu tarafından köydeki evine getirildi. Oğlu, sabah kahvaltısı hazırlayıp babasının odasına girip odada göremeyince balkona çıkıp aşağı bakmış. Babasının yerde olduğunu görmüş ve jandarmaya haber vermiş." dedi.

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