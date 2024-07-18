Boyabat'ta balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Köy muhtarı Yusuf Kadir Sönmez, "Ahmet Sönmez, Çorum Devlet Hastanesi'nde tedavi görüp ameliyat olmuştu. Taburcu olunca dün oğlu tarafından köydeki evine getirildi. Oğlu, sabah kahvaltısı hazırlayıp babasının odasına girip odada göremeyince balkona çıkıp aşağı bakmış. Babasının yerde olduğunu görmüş ve jandarmaya haber vermiş." dedi.

Yakınlarının ihbarı üzerine köye gelen sağlık ekipleri Sönmez'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Sönmez'in cenazesi otopsi için Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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