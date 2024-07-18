Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
Sinop'un Türkeli ilçesinde kıyıya vurmuş ölü yunus bulundu.
İlçe sahilindeki bir restoranın çalışanları kıyıya vurmuş yunus gördü.
Yaklaşık bir metre uzunluğundaki yunusun öldüğü ve vücudunda yara izleri olduğu görüldü.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler ölü yunusu bulunduğu yerden kaldırdı.
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