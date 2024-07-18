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        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı

        Sinop'ta otluk alanda çıkan ve bir evin çatısına sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 18.07.2024 - 17:38
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        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı
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        Sinop'ta otluk alanda çıkan ve bir evin çatısına sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

        Zeytinlik Mahallesi Özlem Konutları Poyraz Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve bir evin çatısına sıçrayan yangına Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

        Yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan ve bir evin çatısı zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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