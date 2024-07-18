Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı

Yangında, yaklaşık 3 dönümlük alan ve bir evin çatısı zarar gördü.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve bir evin çatısına sıçrayan yangına Sinop Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Zeytinlik Mahallesi Özlem Konutları Poyraz Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sinop'ta otluk alanda çıkan ve bir evin çatısına sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

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