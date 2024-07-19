Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenicamili köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 3 dedektör, tablet ve powerbank ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adliye sevk edildi.
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