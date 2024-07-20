Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi

        İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 13:12 Güncelleme: 20.07.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Mustafa Berkay Akbaş anısına Sinop'ta düzenlenen sokak basketbolu turnuvası sona erdi.

        Sinop Valiliği, Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Barış Manço Parkı'nda 7 kategoride organize edilen "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası"na, 11 ilden 40 takım katıldı.

        Üç gün süren turnuva sonunda minik erkeklerde Ordu GSB, küçük erkeklerde Samsun Maarif, minik kızlarda Sinop Ar-Ge A Takımı, yıldız kızlarda Samsunuz B Takımı, yıldız erkeklerde Sinop Bizim Basketbol A Takımı, büyük erkeklerde Bartın Old Coo Takımı, büyük kadınlarda Sinop Mütevelli Heyeti birincilik elde etti.

        Vali Mustafa Özarslan, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin büyük anlam taşıdığını söyledi.

        Akbaş'ın terör olayında yaşamını yitirmesinden duydukları üzüntüyü dile getiren Özarslan, "Ailelerinin duygularını biliyoruz. Acı ve hüzünlerini buradaki bütün gençlerimiz ve Sinop halkı paylaştı. Acıları bizim acımız. Berkay evladımızı gelecekte güzel umutlarla yaşatacağız. O olayda kaybetmiş olduğumuz kardeşlerimiz, evlatlarımız ve Berkay'ın mekanı cennet olsun." diye konuştu.

        Mustafa Berkay'ın babası, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılan takımlar, 'Türkiye'nin en anlamlı ve en güzel turnuvası olduğunu, hatta yavaş yavaş uluslararası kimlik kazanmasının zamanının geldiğini' ifade ettiler. Biz de Berkay'ın ailesi olarak, turnuvanın daha fazla insana ulaşmasını, büyüyerek devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

        Dereceye giren sporculara ödülleri, Berkay Akbaş'ın annesi Zeynep ve babası Salim Akbaş ile il protokolü tarafından verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Annesi 89 yaşındaydı... 3 ay önce ölü bulundu! Katili en yakını çıktı!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Plajlardan renkli kareler
        Plajlardan renkli kareler
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        Katil 16, maktul 17 yaşında! Parkta cinayet!
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Derrick Köhn için kritik süreç!
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        Doğuştan olmayan vajinası karın zarından yapıldı
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        10 kent için "sarı" alarm! Ateş gibi cumartesi!
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Dünya literatürüne eklendi! Sadece Milas'ta bulunuyor
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Ağaçlar devrildi ev yan yattı! Giresun'da etkili sel!
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Göz yogası gözlük ihtiyacını ortadan kaldırabilir mi?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Neden depresyonda bazıları yerken diğerleri hiç yemez?
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Timur Cihantimur saldırıya uğradı
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Dilekçe tarihine nasıl karar verilmeli?
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!
        Sulama kanalını aşıp tarlaya girdi! Direksiyonda gelen ölüm!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulu...
        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulu...
        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı
        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
        Boyabat'ta balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Boyabat'ta balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
        Gerze ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı
        Gerze ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı