Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü

Mahalle sakinlerinden Hayriye Gök, bölgeye piknik yapmaya gelenlerin ateş yaktığını, yangının bundan dolayı çıkmış olabileceğini belirterek, "Daha önce de evimizin aşağısında benzer yangın çıktı, ormana sardı. Önlem alınmasını istiyoruz." dedi.

Vatandaşların da kovalarla su dökerek müdahale ettiği yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Kalebağı Mesire Alanı yakınındaki Kümeevler mevkisinde bulunan bahçede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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