Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 11:00 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Akçabük köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Vücutlarına kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Karakullukçu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        'Mezar ev' vakası! Erkek arkadaşının katiliyle sevgili oldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Korkunç iddia: Şila'yı zehirleyip öldürdüler!
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Üzerine kale direği devrilen 4 yaşındaki Selahattin yaşamını yitirdi
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        İsrail Yemen'e saldırdı: Peş peşe açıklamalar geldi!
        Hekimoğlu geliyor!
        Hekimoğlu geliyor!
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        94 yaşındaki oyuncunun büyük acısı
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kavurucu sıcaklara ve sağanak yağışa dikkat!
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Filmlerden gelecek falı bakmak!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi

        Benzer Haberler

        Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü
        "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi
        "7. Geleneksel Mustafa Berkay Akbaş Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi
        Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Sinop'ta kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulu...
        Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulu...
        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı
        Sinop'ta otluk alanda çıkan yangın evin çatısına sıçradı
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu
        Sinop'ta ölü yunus kıyıya vurdu