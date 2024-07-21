Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçabük köyünde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Vücutlarına kurşun isabet eden 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Gökhan Karakullukçu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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