Sinop'ta yaz sezonunda kütüphaneye ilgi devam ediyor

Sinop'ta Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi yaz sezonunu da dolu.

Kütüphane Müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, okulların kapanması ve sınavların sona ermesinin ardından yaz sezonu olmasına rağmen kütüphaneye olan ilginin ve doluluk oranının devam ettiğini söyledi.

Sinop'a il dışından gelen vatandaşların kütüphaneye ilgi göstererek faydalandığını belirten Akarslan, "Kent dışından gelen vatandaşlarımız tarihi ve zengin kitap çeşitliliğiyle bilinen kütüphanemize gelerek hem bilgi ediniyor hem de dinlenme fırsatı buluyor." dedi.

Kütüphanenin boş kalmadığına değinen Akarslan şunları kaydetti:

"İl dışından Sinop'a gelen misafirler, okuyucular muhakkak kütüphanemize uğruyor. Özellikle Dr. Rıza Nur araştırma bölümü ilgilerini çekerek ona ait olan kitapları okuyor ve bizden bilgi ediniyorlar. Dolayısıyla il dışından gelenler tarafından kütüphanemiz yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kütüphanemiz boş kalmıyor. Biz de hizmet yönünden gelenlere kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz."

Kırklareli Üniversitesi öğretim görevlisi Gökhan Özkan ise her yaz Sinop'a tatil için geldiğini belirterek, "Sinop İl Halk Kütüphanesi okulların tatil olması ve öğrencilerin hala kütüphaneye gelmesi nedeniyle doluluk oranın fazla olması beni mutlu ve memnun ediyor. Sinop'a geleli 5 gün oldu. Her gün kütüphaneden yararlanıyorum. Günümün yarısı burada geçiyor diyebilirim." diye konuştu.