Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde ve çantasında arama gerçekleştirildi.

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