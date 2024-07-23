Sinop'ta çipli kimlik kartı kullanımı yüzde 94 oranına ulaştı

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte yeni çipli kimlik kart kullanımının yüzde 94 olduğunu söyledi.

Dede, yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik kart başvurularının 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının gerektiğini hatırlattı.

Kamu hizmetlerinden güvenli bir şekilde yararlanmak için çipli kimlik kartlarının yıl sonuna kadar çıkartılması gerektiğini vurgulayan Dede, "Türkiye ortalaması yüzde 93, Sinop ortalaması ise yüzde 94, Sinop olarak Türkiye genelinin üzerindeyiz. Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze başvuru yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.