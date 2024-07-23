Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta çipli kimlik kartı kullanımı yüzde 94 oranına ulaştı

        Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte yeni çipli kimlik kart kullanımının yüzde 94 olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 14:02 Güncelleme: 23.07.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta çipli kimlik kartı kullanımı yüzde 94 oranına ulaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Dede, kentte yeni çipli kimlik kart kullanımının yüzde 94 olduğunu söyledi.

        Dede, yaptığı açıklamada, yeni çipli kimlik kart başvurularının 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının gerektiğini hatırlattı.

        Kamu hizmetlerinden güvenli bir şekilde yararlanmak için çipli kimlik kartlarının yıl sonuna kadar çıkartılması gerektiğini vurgulayan Dede, "Türkiye ortalaması yüzde 93, Sinop ortalaması ise yüzde 94, Sinop olarak Türkiye genelinin üzerindeyiz. Vatandaşlarımızdan Müdürlüğümüze başvuru yapmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        O anlar kamerada! İstanbul'da hortum!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Ağabeyden kardeşe: Önce karını, sonra çocuklarını en son kendini öldür!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Fenerbahçe'de ayrılık listesi kabarıyor!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Evlenme teklif etti
        Evlenme teklif etti
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Barış Manço'nun aracı Türkiye yolunda
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        Doktorları bile şaşırttı! 3 yıl çekirdekle yaşadı
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı
        Kamu işçisi arasında 10 puan zam farkı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Sinop'ta yaz sezonunda kütüphaneye ilgi devam ediyor
        Sinop'ta yaz sezonunda kütüphaneye ilgi devam ediyor
        Ayancık'ta 120 bin metreküp emval kapasiteli orman deposu hizmet vermeye ba...
        Ayancık'ta 120 bin metreküp emval kapasiteli orman deposu hizmet vermeye ba...
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta bahçede çıkan yangın söndürüldü