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        Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

        Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:09 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:09
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        Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
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        Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Kaymakam Kahraman, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ile Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti.

        Ziyaretlerinde kurs hakkında öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Kahraman, öğrenciler ile sohbet edip başarılar diledi.

        Kaymakam Kahraman ve Müftü Kömürcü öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

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