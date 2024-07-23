Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

Kaymakam Kahraman, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ile Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti.

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