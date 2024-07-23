Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Türkeli Kaymakamı Safa Kahraman, Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Kaymakam Kahraman, İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü ile Merkez Camisi'nde yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencileri ziyaret etti.
Ziyaretlerinde kurs hakkında öğreticilerden bilgi alan Kaymakam Kahraman, öğrenciler ile sohbet edip başarılar diledi.
Kaymakam Kahraman ve Müftü Kömürcü öğrencilere dondurma ikramında bulundu.
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