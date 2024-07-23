Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.

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