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        Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı

        Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:15
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        Sinop'ta tekne alabora oldu, 6 kişilik aile kurtarıldı
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        Sinop'ta alabora olan teknedeki 6 kişilik aile kurtarıldı.

        Kent merkezindeki sahilde içinde 6 kişilik ailenin bulunduğu tekne denize açıldı.

        Alınan bilgiye göre alabora olan tekneden denize düşenlerden bazıları kıyıya kadar yüzerken bazıları da bölgeye yakın teknedeki vatandaşlarca kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan biri müşahede amaçlı Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Denize düşen diğer 5 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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