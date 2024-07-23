Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Kerim köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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