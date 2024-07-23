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        Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 22:43 Güncelleme: 23.07.2024 - 22:43
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        Sinop'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Sinop'un Dikmen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Kerim köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Gerze Belediyesi İtfaiyesi ile Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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