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        Gerze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

        Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 09:10 Güncelleme: 24.07.2024 - 09:10
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        Gerze'de zabıta ekipleri marketleri denetledi
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        Sinop'un Gerze ilçesinde zabıta ekiplerince zincir marketlerde denetim yapıldı.

        Gerze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, reyonlardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelenerek kasa fiyatlarıyla karşılaştırıldı.

        Ekiplerin denetimleri düzenli olarak devam edeceği öğrenildi.

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