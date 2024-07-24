Sinop'ta amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı tuttu

Irmakta her sene olta balıkçılığı yaptığını belirten Yaman, "Bu şekilde balıklar yakalıyorum genellikle. Böyle büyük balıkları satmaktan ziyade eş dost ve akrabalarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.