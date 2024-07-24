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        Sinop'ta amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı tuttu

        Sinop'un Durağan ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına 1,5 metre uzunluğunda 50 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:11
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        Sinop'ta amatör balıkçı olta ile 1,5 metre uzunluğunda yayın balığı tuttu
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        Sinop'un Durağan ilçesinde amatör bir balıkçının oltasına 1,5 metre uzunluğunda 50 kilogramlık yayın balığı takıldı.

        İlçede itfaiye personeli Ramazan Yaman, Gökırmak'ta olta ile balık avlamaya gitti.

        Irmakta olta alan Yaman,1,5 metre uzunluğunda 50 kilogramlık yayın balığı yakaladı.

        Yaman, AA muhabirine, yakaladığı balıktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Irmakta her sene olta balıkçılığı yaptığını belirten Yaman, "Bu şekilde balıklar yakalıyorum genellikle. Böyle büyük balıkları satmaktan ziyade eş dost ve akrabalarımla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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