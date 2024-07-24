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        Sinop'ta 12 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 17:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:18
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        Sinop'ta 12 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kamu malına zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, birden fazla kişi tarafından silahlı yağma ve kasten öldürme" suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y.Ç'yi ilçede belirlenen adreste yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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