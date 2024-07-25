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        Sinop'ta jandarma ekipleri uygulamalarda 18 kişiyi yakaladı

        Sinop'ta jandarma ekipleri kent genelinde asayiş ve narkotik denetimlerinde 18 kişiyi yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:45 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:45
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        Sinop'ta jandarma ekipleri uygulamalarda 18 kişiyi yakaladı
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        Sinop'ta jandarma ekipleri kent genelinde asayiş ve narkotik denetimlerinde 18 kişiyi yakaladı.

        Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, asayiş ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 01-24 Temmuz tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 30 kök Hint keneviri, 20 gram esrar, 36 ruhsatsız tabanca, 10 av tüfeği ve 4 uyuşturucu kullanma aparatını ele geçirdi.

        Ekipler, kentteki düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş açan şahıslar hakkında da çalışma yürüterek şüpheliler hakkında yasal işlem yaptı.

        Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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