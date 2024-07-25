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        Sinop'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi

        Sinop'un Türkeli ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:23
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        Sinop'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.

        Büyükdüz mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ayancık itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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