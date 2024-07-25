Sinop'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Türkeli ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Büyükdüz mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ayancık itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
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