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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Sinop'a geldi

        İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Sinop'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 14:32 Güncelleme: 26.07.2024 - 14:32
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        "Astoria Grande" kruvaziyeri Sinop'a geldi
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        İzmir'in Çeşme ilçesinden hareket eden Panama bandıralı "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Sinop'a geldi.

        Astoria Grande kruvaziyeri 870 turist, 455 personeli ile Soçi Limanı'ndan ayrılarak İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret ettikten sonra Sinop Limanı'na demirledi.

        Gemide bulunan Rus turistler, limandan ayrıldıktan sonra bireysel ve gruplar halinde şehri gezdi.

        Astoria Grande gemisinin akşam Sinop'tan demir alarak Rusya'nın Soçi kentine gideceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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