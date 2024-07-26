Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta "aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bizim medeniyetimiz birlik medeniyetidir, birlikte mutlu olma medeniyetidir, dayanışma medeniyetidir, sevgi ve saygı medeniyetidir." dedi.

Erbaş, Sinop Alaaddin Camisi'nde "cennet vesilemiz, aile büyüklerimiz" konulu hutbe irat etti, cuma namazı kıldırdı.

Başta anne baba olmak üzere aile büyüklerinin rızasını almanın cennete ulaşmanın en büyük anahtarlarından biri olduğunu dile getiren Erbaş, "Aile büyüklerimiz, rahmet ve mağfiret vesilemizdir. Evlerimizin bereketidir, sohbetlerimizin neşesidir. Varlıkları huzurun kaynağı, güvenin teminatıdır, yoklukları ise yürek

yarası, gönül sızısıdır. Onlar, ailemizi bir arada tutan müstesna şahsiyetlerdir. Ailelerimiz ve toplumumuz onlarla daha da güçlüdür. Birlik ve beraberliğimiz onlarla daha da kuvvetlidir. Ne kadar büyük olursa olsun, sorun ve sıkıntılarımızı onların destek ve dualarıyla daha kolay aşarız." dedi.

Büyüklerin çocuklarını yetiştirmek için bir çok fedakarlıkta bulunduğunu söyleyen Erbaş, "Büyüklerimiz, bizleri yetiştirmek için nice fedakarlıkta bulundular. Tecrübeleriyle bize her daim rehberlik ettiler. Sevgi ve saygıyı, iyilik ve adaleti, hürmet ve muhabbeti onlardan öğrendik. Hayat yolculuğumuzdaki sığınağımız ve dayanağımız onlar oldu. Milli ve manevi değerlerimizi onlar bize aktardı. Çünkü eğitimin ilk alındığı yer ailedir. Bizim ilk öğretmenlerimiz anne ve babamızdır. Anne ve babalarımız sizler çocukların rol modellerisiniz o yüzden onlara doğru bilgiyi öğretin ve rol model olun." ifadelerini kullandı.