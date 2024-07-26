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        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet

        Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ve Sinop davul zurna ekibi, 57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne esnaf ve vatandaşları davet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 18:37 Güncelleme: 26.07.2024 - 18:40
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        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet
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        Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ve Sinop davul zurna ekibi, 57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne esnaf ve vatandaşları davet ediyor.

        Geleneksel kıyafet giyen davul zurna ekibi, Başkan Acar ve cazgır Kemal Karga ile birlikte cadde ve sokaklarda geziyor. Sinop'un yöresel ezgilerini çalan davul zurna ekibi, güreş öncesi geleneksel usullerle davet geleneğini sürdürüyor.

        Cazgır Kemal Karga'nın davul zurnalı davetini ilgiyle takip eden ve cep telefonlarıyla kaydeden esnaf ve vatandaşlar da beğenilerini verdikleri bahşişle gösteriyor.

        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri, 28 Temmuz'da Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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