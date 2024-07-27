Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı

Belediye ekipleri tıkanan su giderleri ile rögar kapaklarını açmak için çalışma başlattı.

Taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katlarını su bastı.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezinde bazı cadde ve mahallelerde su birikintileri oluştu.

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