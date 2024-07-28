Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulundu

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sağanağın etkili olduğu Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 28.07.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, sağanağın etkili olduğu Erfelek ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Vali Özarslan ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle ilçe merkezindeki bazı cadde ve mahallelerde oluşan hasar tespit çalışmasına katıldı.

        Vatandaşların sorunlarını dinleyen Özarslan ve Gürbüz, selin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde inceleme yaptı.

        AFAD, polis ve belediye ekiplerinin evlerin giriş ve bodrum katlarına basan suyu tahliye etme çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de açıklamalar
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Emekli aylığı düzenlemesi kabul edildi
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Eski eşini vurdu, oğlunu yaraladı
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Netanyahu tezkeresi: Esefle karşılıyoruz
        Serin günler geride kalıyor
        Serin günler geride kalıyor
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Erzincan’da trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Yanlışlıkla kendini öldürdü
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Rafa yıldızlaştı, Beşiktaş kazandı!
        Yağışa en çok onlar sevindi
        Yağışa en çok onlar sevindi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        12 kişi mantardan zehirlendi
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Londra'da karşılıklı eylemler
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Eski belediye başkanı silahlı saldırıda öldü!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Djiku'ya Fransa'dan teklif!
        Safiye Soyman'nın acı günü
        Safiye Soyman'nın acı günü
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        10 adımda sivrisineklerden kurtulma rehberi!
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        EYT’den geri dönüş olur mu?
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        Karında bebek dudakta "Evetttt"
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu
        El öpmeleriyle 'alev' konuşuldu

        Benzer Haberler

        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
        Dikmenli genç sporcu Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu
        Dikmenli genç sporcu Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu
        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet
        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sinop'ta hafızlık icazet töreninde konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Sinop'ta hafızlık icazet töreninde konuştu:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta "aile büyüklerimiz" konulu hutbe ira...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sinop'ta "aile büyüklerimiz" konulu hutbe ira...
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Sinop'a geldi
        "Astoria Grande" kruvaziyeri Sinop'a geldi