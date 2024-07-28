Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 11:53 Güncelleme: 28.07.2024 - 11:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Üzümlü köyü mevkisinde S.S'nin (38) kullandığı 57 ABC 737 plakalı kamyonetle Şenel Y. (46) idaresindeki 34 FU 3760 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsüyle araçtaki Fatma Y. (45), Mehmet Y. (39) ve Çağla K. (22) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Park kavgasında çatışma çıktı! Cinayet işlendi
        Park kavgasında çatışma çıktı! Cinayet işlendi
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Bakanlıktan vergi denetimi açıklaması
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        Orman yangınlarında arabalar ve evler yandı
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        30 saniyelik SIM kart değişimi gözü dönmüş katili yakalattı!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Halatla indirilen 500 litrelik su deposu üzerine düştü!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        ABD'yi "Bitcoin süper gücü" yapma sözü
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Çarptığı polis aracı, direğe çarparak durabildi!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Doğu Karadeniz için önemli uyarı!
        Aşk Çeşme'si
        Aşk Çeşme'si
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        2 milyon 464 bin 204 araç denetlendi! İşte tespit edilen sayılar
        Ziyech sevinci!
        Ziyech sevinci!
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Hizbullah yalanlasa da İsrail sorumlu tuttu
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        İyi tartışabilmenin incelikleri
        İyi tartışabilmenin incelikleri

        Benzer Haberler

        Vali Özarslan, Kırkpınar'da güreşen sporcuları makamında kabul etti
        Vali Özarslan, Kırkpınar'da güreşen sporcuları makamında kabul etti
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
        Dikmenli genç sporcu Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu
        Dikmenli genç sporcu Kuraş Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu
        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet
        57. Sinop Dikmen Yağlı Güreşleri'ne davullu zurnalı davet