Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri Sinop'ta yapıldı

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ise ata sporu güreşi yaşatmak ve nesilden nesle aktarmak istediklerini dile getrdi.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi.

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