Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri Sinop'ta yapıldı

        Sinop'ta Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilinen Dikmen Yağlı Güreşleri yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 22:19 Güncelleme: 28.07.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Geleneksel Dikmen Yağlı Güreşleri Sinop'ta yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilinen Dikmen Yağlı Güreşleri yapıldı.

        Bu yıl 57'ncisi düzenlenen Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali, Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanı'nda düzenlendi.

        Festivalde 330 güreşçi kendi sıkletlerinde mücadele verdi.

        Sinop Valisi Mustafa Özarslan, güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanlara teşekkür etti, başarı diledi.

        Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar ise ata sporu güreşi yaşatmak ve nesilden nesle aktarmak istediklerini dile getrdi.

        Başpehlivan kategorisinde Mustafa Doğan Özkaya, başaltıda Kadir Güleşen, büyük ortada Ömer Faruk Karadeniz, küçük orta büyükte Emirhan Saygı, küçük orta küçükte Ebubekir Sıddık birinci oldu.

        Büyükte Doğukan Karagöz, ortada İbrahim Özdemir, küçükte Aşkın Gönültaş, ayakta Muhsin Bardakçı, minik 2'de Ali Enes Özdin, minik 1'de Berat Memiş şampiyon oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Oğul kurtarıldı, baba aranıyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Antalya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Yalova ve İzmir'de orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Safiye Soyman'ın evlat acısı
        Kovacic bombası!
        Kovacic bombası!
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Tarlada, Kurtuluş Savaşı'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Ankara'da tekel bayisinde dehşet: Yasak saatte içki satmayan işletmeciyi öldürdü, kardeşini yaraladı
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        Nicolas Cage'in sesi vefat etti
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        "Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak"
        Real Madrid'den flaş karar!
        Real Madrid'den flaş karar!
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        Futbolu bıraktı, şarkıcı oldu
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        TUSAŞ’tan 6’ncı nesil savaş uçağı atağı…
        "Icardi ile alakam yok"
        "Icardi ile alakam yok"
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        'Son akşam yemeği' tartışması sürüyor
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Beşiktaş, Emirhan için son virajda!
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Diyarbakır Ekspresi Time Dergisinin en iyi 100 listesinde
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Halk plajları fahiş fiyatlara karşı
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Lenf bezi şişliği ne zaman tehlikeli?
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!
        Karıncalardan kurtulmanın 8 yolu!

        Benzer Haberler

        Gerze'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Gerze'de motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Vali Özarslan, Kırkpınar'da güreşen sporcuları makamında kabul etti
        Vali Özarslan, Kırkpınar'da güreşen sporcuları makamında kabul etti
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop Valisi Özarslan, yağıştan etkilenen Erfelek ilçesinde incelemede bulu...
        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı
        Sinop'ta sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı