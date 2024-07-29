Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Camikebir Mahallesi'nde Boyabat Belediyesi Özel Ormanı'nda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Bölgeye Boyabat Belediyesi itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.
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