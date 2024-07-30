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        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü

        Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Gerze'yi temsil eden sporcular, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:54 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:54
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        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü
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        Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Gerze'yi temsil eden sporcular, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

        Gerze Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü sporcuları 23-25 Temmuz'da Muğla'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan döndü.

        Müsabakada 42 kiloda Enes Çelebi, 44 kiloda Ceylin Ünal ve 57 kiloda Aylin Melisa Abalı gümüş madalya elde ederken, 52 kiloda Duru Cennet Baylan ile 55 kiloda İbrahim Yiğit Saraç bronz madalya kazandı.

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