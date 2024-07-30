Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile döndü

Müsabakada 42 kiloda Enes Çelebi, 44 kiloda Ceylin Ünal ve 57 kiloda Aylin Melisa Abalı gümüş madalya elde ederken, 52 kiloda Duru Cennet Baylan ile 55 kiloda İbrahim Yiğit Saraç bronz madalya kazandı.

Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'nda Gerze'yi temsil eden sporcular, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

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