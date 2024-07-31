Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor

Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci, kentteki okulları fiziki olarak yeni eğitim öğretim dönemine hazırladıklarını söyledi.

Cebeci, yaptığı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak il genelindeki okulların yöneticileriyle toplantı yaptıklarını söyledi.

Toplantıda, okulların ne tür eksiklikleri var, neler yapabiliriz konusunda idarecilerin taleplerini ilettiğini anlatan Cebeci, "Biz de bu talepler doğrultusunda öncelikli olarak 64 okulumuzu bu kapsam içine aldık. Bakanlık ödeneği çerçevesinde doğal gaz dönüşümleri, ıslak zeminler, çatı onarımları, dış cephe boyaları gibi öncelikli işleri öne çıkarttık. Acil bakımı, onarımı yapılması gereken okulları belirledik. Bu kapsamda çocuklarımız okula geldiğinde her yönüyle eğitim ve öğretime hazır olarak derslere başlayacak." dedi.

Bu yıl Sinop'ta "Okulum, Kuzeyin Yıldızı" projesi başlattıklarını da hatırlatan Cebeci, "Bu projede öğretmen, okul aile birliği ve paydaşları projenin içine katarak 'Biz okulumuz için ne yapabiliriz.' düşüncesi ile yola çıktık. Okulun badanası, boyası, öğretmen odası, kantin ve laboratuvar gibi yerlerinin iyileştirilmesi, değişimi, bahçe peyzajlarının yeniden oluşumu gibi konuların ön plana çıkartılmasını hedefledik. Yani, 'Benim okulum bu şehrin yıldızı olacak' gibi bir anlayış üzerine okulları kendi aralarında bir tür yarışa hazırlamak amacıyla bu projeyi hazırladık. Dolayısıyla okullarımızın sosyal ve fiziksel anlamda daha iyi bir konuma, ferah ve renkli bir ortam olması için projeyi hayata geçirdik." diye konuştu.