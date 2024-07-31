Boyabat'ta motosiklet denetimleri sürüyor

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Plakasız, ruhsatsız ve ehliyetsiz araç kullanıp halkın huzurunu bozacak hareketlerde bulunan, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren ve trafik düzenini bozan motosikletler üzerinde gerekli denetimler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sürücülere toplam 399 bin 165 lira para cezası verilirken 15 motosiklet de trafikten men edildi.

Boyabat ilçesinde temmuz ayı içerisinde kurallara uymayan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine 399 bin lira ceza uygulandı.

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