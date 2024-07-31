Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 16:37 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kozkule köyü mevkiinde Mehmet Çadırcıoğlu yönetimindeki 34 HVC 54 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

        Kazada, sürücü ile araçtaki Melek Aslanoğlu, Yaşar Çadırcıoğlu ve Kemal Akay yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Yaralılardan Melek Aslanoğlu buradaki müdahalesinin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralılardan Kemal Akay'ın yolculuk sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın açtığı ve kaza anını kaydettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        "Bölgesel savaş için tetiğe basıldı"
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Katliama alkıştan sonra artan gerilim!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş suikastı lanetliyorum
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik tepkiler!
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'daki suikastları
        İsrail'in İran'daki suikastları
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Hayatta kalması mucize! 14 yaşındaki çocukta beyin yiyen amip tespit edildi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Turizmde turnuva ve vize etkisi
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        Duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tahliye edildi: "Herkes canını kurtarsın"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        9 milyon yıllık olduğu sanılıyor! 'Kılıç dişli' kedi bulundu
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Orta saha cep yakıyor!
        Orta saha cep yakıyor!

        Benzer Haberler

        Boyabat'ta motosiklet denetimleri sürüyor
        Boyabat'ta motosiklet denetimleri sürüyor
        Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
        Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dö...
        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dö...
        Sinop'ta 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta 112 hattını meşgul eden 8 kişiye toplam 19 bin 800 lira ceza kesil...
        Sinop'ta 112 hattını meşgul eden 8 kişiye toplam 19 bin 800 lira ceza kesil...