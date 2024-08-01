Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek köyleri ziyaret etti

        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 01.08.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek köyleri ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret etti.

        Kaymakam Civelek, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

        Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerinde köy sakinleri ve muhtarla bir araya gelen Civelek, köyün talep ve sorunlarını dinledi.

        Köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumları hakkında bilgiler alan KaymakamCivelek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        Haniye suikastında neler yaşandı?
        KKM'ye stopaj freni
        KKM'ye stopaj freni
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Abdüllatif Şener'in oğlu anneannesini öldürdü
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan üç sanık itirafçı oldu
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Migreni tetikleyen 9 gıda!
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Babasını neden öldürdüğünü açıkladı
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Sürpriz iddia: 80 milyon Euro!
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        Musk, Maduro'nun meydan okumasını kabul etti
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        İşte Galatasaray'ın McTominay teklifi!
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        Kasko ve sağlıkta fiyat artışına önlem
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        YAŞ toplantısı bugün! Terfi ve atamalar bekleniyor
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Yılmaz'dan açıklamalar
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Meslektaşları büyük üzüntü içinde
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        Ehliyetsiz sürücünün çarptığı baba ve oğlu öldü
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!
        TFF'den mavi kartlı oyuncular için karar!

        Benzer Haberler

        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Boyabat'ta motosiklet denetimleri sürüyor
        Boyabat'ta motosiklet denetimleri sürüyor
        Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
        Sinop'ta okullar yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor
        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dö...
        Gerzeli sporcular Yıldızlar Türkiye Kuraş Şampiyonası'ndan 5 madalya ile dö...
        Sinop'ta 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
        Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü
        Sinop'ta ormanda çıkan yangın söndürüldü