Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek köyleri ziyaret etti
Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret etti.
Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret etti.
Kaymakam Civelek, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerinde köy sakinleri ve muhtarla bir araya gelen Civelek, köyün talep ve sorunlarını dinledi.
Köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumları hakkında bilgiler alan KaymakamCivelek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.
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