Sinop Belediyesi halk toplantısı düzenledi

Sinop Belediye Başkanlığınca "Söz Sizde" adıyla halk toplantısı düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Metin Gürbüz, birim müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Yürütülen 4 aylık çalışmalarla ilgili sunumların yapıldığı toplantıda, belediye çalışma alanına giren faaliyetler detaylı şekilde görüşüldü.

Başkan Gürbüz, burada yaptığı konuşmada, "Göreve başladığımız günden itibaren kaldırım çalışmaları, kanalizasyon, altyapı çalışmaları, asfaltlama çalışmaları, plaj erişim yolları, işgaliyeler, kent lokantası, belediye sosyal tesisleri, ilaçlama çalışmaları, temizlik çalışmaları, plajlarda can kurtaran faaliyetleri, trafik sorunlarının düzenlenmesi, otopark sorunları, kültür, sanat ve spor etkinlikleri konularıyla ilgili çalışma gayreti içindeyiz. Bütün amacımız kent sakinlerimizin refah, rahat, sorunsuz bir şekilde bulundukları ortamlarda yaşamalarıdır. Biz bunu hedefliyoruz." dedi.