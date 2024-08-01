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        Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi yakalandı

        Sinop'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 10:21 Güncelleme: 01.08.2024 - 10:21
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        Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi yakalandı
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        Sinop'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Ekipler, Demirciköy mevkisinde şüphelendikleri bir kişinin aracında yaptıkları aramada 13 sikke, 5 madalyon, 14 obje ve bronz yüzüğü ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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