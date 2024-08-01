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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:15 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:15
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
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        Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Sürücü A.M'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta S.T. yönetimindeki 57 ABE 664 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü S.T. ile araçlardaki Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T. hafif yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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