Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sinop'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Sürücü A.M'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, havalimanı yolunun Akliman mevkiindeki kavşakta S.T. yönetimindeki 57 ABE 664 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü S.T. ile araçlardaki Y.Ö, A.D, Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö, N.T ve T.T. hafif yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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