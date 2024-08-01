Sinop'ta KOSGEB'in yenilenen destekleri tanıtıldı

Sinop'ta KOSGEB'in yenilenen destekleri hakkında bilgilendirme toplantı düzenlendi.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan KOSGEB Sinop Merkez Müdürü Nedim Kaşıkırık, Sinop KOSGEB Merkez Müdürlüğünün 2012 yılında kurulduğunu, 1 müdür, 3 uzman ve 5 yardımcı personel ile kurumda hizmet verildiğini belirtti.

KOSGEB Sinop Merkez Müdürlüğünün kurulduğu günden bugüne kadar bin 88 işletmeye, bin 447 program çerçevesinde krediler hariç 72 milyon 423 bin 760 lira destek verdiğini belirten Kaşıkırık, "Kredi Faiz Destek Programları kapsamında ise bu zamana kadar ilimizde sağlanan toplam kredi hacmi 163 milyon 145 bin 286 liradır. Ayrıca Girişimcilik Destek Programları kapsamında ilimizde 325 erkek, 308 kadın olmak üzere toplam 633 girişimcimiz, KOSGEB desteği ile yeni işletme kurmuştur. Bu işletmelere 19 milyon 813 bin 232 TL destek verilmiştir. Ayrıca işletme kredi desteği kapsamında 175 işletmeye 12 milyon 680 bin 700 TL kredi kullanılması sağlanmıştır." dedi.