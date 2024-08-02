Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Gerze'de minikler kuraş il seçmesi yapıldı

        Sinop'un Gerze ilçesinde minikler kuraş il seçmesi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 02.08.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gerze'de minikler kuraş il seçmesi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'un Gerze ilçesinde minikler kuraş il seçmesi düzenlendi.

        Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası il seçmeleri Gerze Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

        İl seçmesine kent merkezi, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinden 41 sporcu katıldı.

        Dereceye giren sporcular 6-8 Ağustos tarihinde Yalova'da yapılacak şampiyonada Sinop'u temsil edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Haniye için Doha'da cenaze töreni
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        Adana'da 'Yenilmez Şehir'de bulundu
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Emeklilikte ikinci dalga
        Emeklilikte ikinci dalga
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Galatasaray'dan İtalya seferi
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Ölümden döndü! Elektronik sigara içerken hastanelik oldu
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Eğirdir Gölü'nün bölünmesine 1,2 kilometre kaldı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        Türkiye'nin ilk tüp tayı Balat görücüye çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Anne ve kızını hayattan kopardı! 50 yıla kadar hapsi istendi
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Bodrum'da bir Hollywood yıldızı
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Tarihi takas operasyonunun yankıları sürüyor
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        Restorana silahlı saldırı düzenlendi!
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        "X ve Y Kuşağı"nda kanser riski daha fazla
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?
        Para harcamadan mutfağınızı nasıl yenilersiniz?

        Benzer Haberler

        Sinop'ta uçurumdan düşen itfaiye erini arama çalışmaları sürüyor
        Sinop'ta uçurumdan düşen itfaiye erini arama çalışmaları sürüyor
        Boyabat'ta yaz Kur'an kursu tamamlandı
        Boyabat'ta yaz Kur'an kursu tamamlandı
        Sinop'ta çevreye kötü kokuların yayıldığı evden 7 kamyon çöp çıktı
        Sinop'ta çevreye kötü kokuların yayıldığı evden 7 kamyon çöp çıktı
        Sinop'ta KOSGEB'in yenilenen destekleri tanıtıldı
        Sinop'ta KOSGEB'in yenilenen destekleri tanıtıldı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi yakalandı
        Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığı yapan kişi yakalandı