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        Boyabat'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik komisyonu toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:51 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:51
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        Boyabat'ta trafik komisyonu toplantısı yapıldı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde trafik komisyonu toplantısı düzenlendi

        Kaymakam Enver Yılmaz başkanlığında Kaymakamlık Salonu'nda yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, kurum müdürleri ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, fabrikalara ait personel servislerinin rastgele yolcu indirme ve bindirmelerinin engellenmesi, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslerin otogar haricinde yolcu indirme ve bindirme yapılmasının önüne geçilmesi gibi konular görüşüldü.

        Alınan kararların Sinop il trafik komisyonu toplantısında onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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