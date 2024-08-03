Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.
Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.
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