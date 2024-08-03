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        Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü

        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 03.08.2024 - 13:37
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        Sinop'ta çıkan orman yangını söndürüldü
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        Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

        Oymayaka köyü Çağlayan Mahallesi'nde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

        Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yangına müdahalede bulundu.

        Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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