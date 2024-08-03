TÜGVA, yaz okulu kapanış programı düzenlendi

TürkiyeGençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Sinop'ta düzenlenen yaz okulu programının kapanışı yapıldı.

TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen kapanış töreninde yaptığı konuşmada, vakfın marka projelerinden olan ve her yıl düzenlenen '2024 TÜGVA ,Yaz Okulu' programının finalini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yaz döneminde 300 çocuğun eğitim aldığını belirten Çakır, "Vakfımızın vizyonuna ve misyonuna uygun olarak milli ve manevi değerlerimize bağlı, dinamik, okuyan, araştıran, başımıza icat çıkartan yaptığı her işte Allah’ın rızasını gözeten ve bu uğurda yaşamaya çalışan bir gençlik yetiştirme ideali uğrunda yaz okulumuza başlatarak 6 hafta sonunda programımızı sonlandırdık." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı, olarak 2013 yılından bu zamana kadar 10 yıldır heyecanla çalışmalara devam ettiklerini hatırlatan Çakır, şunları kaydetti: "Bugün necip milletimizin teveccühüyle aziz vatanımızda 81 il 500 ilçedeki teşkilatlarımız, öğretmenlerimiz ve gönüllülerimizle 300 bin gencimize ve Sinop’umuzda ise 300’ü aşkın öğrencimiz ile yaz okulumuzu tamamlayarak sadece bir camiaya değil cemiyete adam yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yaz okulu ile öğrencilerimiz araştırmanın, öğrenmenin yanında spor ve eğlencenin bir arada olduğu, el sanatları, futbol, basketbol, voleybol, mangala, satranç, yüzme, sinema, kültürel geziler gibi etkinlikler ile 6 hafta boyunca dolu dolu bir süreç geçirdiler. Gençlerimize yeni eğitim öğretim döneminde eğitimlerini destekleyici yeni proje ve faaliyetler sunmak üzere çalışmalarımıza durmadan devam edeceğiz. "