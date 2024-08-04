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        Boyabat'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:02
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        Boyabat'ta geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın yaralandı.

        Çamlıca Mahallesi Akçil Sokak'ta, Yaşar Özmenteş'in kullandığı 57 AAL 900 plakalı kamyonet geri manevra yaptığı sırada, yaya Keziban Geniş'e (60) çarptı.

        Kamyonet sürücüsü Özmenteş, yayaya çarptığını fark edince aracını durdurarak emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralanan kadını, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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