Sinop'ta yedi ayda 13 bin 793 sürücüye işlem yapıldı

Sinop'ta trafik ekipleri yedi ayda trafik kurallarına uymayan 13 bin 793 sürücüye işlem yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sinop Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Ocak - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında 389 bin 965 araç ve sürücü denetlendi.

Denetimlerde, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 26 sürücüye, hız ihlalinde bulunan 8 bin 522 sürücüye, periyodik muayenesi yaptırılmamış bin 708 sürücüye, emniyet kemeri kullanmayan bin 438 sürücüye, sürücü belgesiz araç kullanan 832 sürücüye ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 525 sürücüye olmak üzere toplamda 13 bin 793 sürücüye işlem yapıldı.