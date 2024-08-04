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        Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 21:37 Güncelleme: 04.08.2024 - 21:41
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        Sinop'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        İlçenin Maruf köyünden Boyabat istikametine gelen İ.A. (57) yönetimindeki 81 ABF 582 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden H.Y. A. (23) idaresindeki 57 LA 490 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada otomobilde bulunan H.K. (33), Ş.A. (57) ve Z.A.A. (38) ile minibüsteki N.A. (55) yaralandı.

        Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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