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        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 01:20 Güncelleme: 05.08.2024 - 01:25
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        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sinop'un Boyabat ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Boyabat-Kastamonu kara yolu Gökçeağaçsakızı köyü mevkisinde, Kastamonu yönünde seyreden Recep Kandıra (59) idaresindeki 34 EUJ 839 plakalı otomobil, önce yol kenarındaki ağaca daha sonrada duvara çarparak devrildi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü ile Ömer Kandıra'nın (45) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Yaralanan Fatma Kandıra (41) Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, Nezire Karabiber (56) ise Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Cenazeler, Boyabat Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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