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        Gerze ilçesinde bisikletli zabıtalar göreve başladı

        Sinop'un Gerze ilçesinde bisikletli zabıta uygulaması hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:18 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:18
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        Gerze ilçesinde bisikletli zabıtalar göreve başladı
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        Sinop’un Gerze ilçesinde bisikletli zabıta uygulaması hayata geçirildi.

        Gerze Belediyesi Zabıta Müdürülüğü, Gerze’de zabıta denetimlerini daha etkin ve çevreci şekilde yapmak için Bisikletli Zabıta birimi kurdu.

        Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, zabıta personelinin artık bisikletle devriye görevi yaparak daha hızlı çözüm üreteceğini söyledi.

        Belovacıklı, "Gerze Belediyesi hem daha az maliyetle daha çevre dostu araç kullanmak suretiyle zabıta ekiplerinin mesai yapmasını sağlamış oluyor. Bilindiği üzere zabıtalarımızı mahallelerimize görevlendirerek olumsuzluklara karşı çözüm üretmeye başlamıştık. Cittaslow unvanına sahip olan ilçemizde Çevre Dostu Belediyecilik ilkemiz doğrultusunda zabıtalarımız daha hızlı çözümler üretmek için bünyemize kazandırdığımız elektrikli bisikletler ile görevlerini yerine getirecekler. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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