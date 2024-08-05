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        Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi kitapta toplandı

        Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:57 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:57
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        Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi kitapta toplandı
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        Sinop'ta 1961 yılında kurulan Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi bir kitapta toplandı

        Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turgay Altun başkanlığında öğretmenler ve idarecilerden oluşan kurulun hazırladığı kitapta merkezin tarihi, eski mezunların hatıraları ve fotoğraflar yer alıyor.

        Turgay Altun, kendi imkanlarıyla ilk etapta100 kitap basıldığını belirtti.

        Kitabı hazırlarken Sinop Halk Eğitimi Merkez Müdürlüğünün arşivinden yararlandıklarını anlatan Altun, "Kitapta eğitim türleri, hayat boyu öğrenme, hayat boyu öğrenmenin tarihsel gelişimi, medrese, ahilik, çırak okulları, Türk Ocakları gibi Cumhuriyet öncesi yapılan eğitimi ve Cumhuriyetten sonra yapılan halk derslikleri, harf inkılabı, millet mektepleri köy dershaneleri, akşam kursları ve köy enstitüleri gibi konular bulunuyor. Ayrıca 25 Temmuz 1961 yılında kurulan halk eğitim merkezinin o günden bugüne kadar geçirdiği tüm evreleri kapsayan araçlar, çalışanlar, başkanlar, müdürler, bina ile ilgili isim ve fiziksel değişiklikler yer alıyor." dedi.

        Kitapların bir kısmını kütüphanelere, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Bakanlığa göndereceklerini kalan kitapları ise tarihle ilgilenen akademisyenlere ve üniversiteye vermeyi planladıklarını aktaran Altun, "Bu kapsamda kitabın hazırlanmasında katkı ve desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Merkezimizin her kademesinde çalışan emekli olan destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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