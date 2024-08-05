Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Boyabat'ta muhtarlar sivrisinekle mücadele ve sağlıklı içme suyu hakkında bilgilendirildi

        Boyabat ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına sivrisinek ile mücadele ve içme suyunun temizliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyabat'ta muhtarlar sivrisinekle mücadele ve sağlıklı içme suyu hakkında bilgilendirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Boyabat ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına sivrisinek ile mücadele ve içme suyunun temizliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

        Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, sivrisinekle mücadele, içme suyu ve kullanma suyu, su depolarının bakımı, temizliği ve klorlanması, suyun evlere ulaşımı, çevre sağlığında suyun önemi ve yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı kenelerle mücadele, kenenin vücuttan çıkarılması hakkında muhtarları bilgilendirdi.

        Güler, "Su evlere, iş yerlerine ve diğer alanlara su depolarından dağılmaktadır. Su depolarının temiz tutulması, standartlara uygun ve düzenli olarak klorlanması ve havalandırılması gerekir. Bu işi yapacak personelin konuyla ilgili eğitimli olması gerekir, rastgele yapılacak bir iş değildir." dedi.

        Kaymakam Enver Yılmaz da muhtarlardan belirtilen konularda hassasiyet göstermelerini istedi.

        Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Mikail Özben, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Kızıltaş, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Kuzey Kore ordusuna 250 adet füze sistemi teslim edildi
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı

        Benzer Haberler

        Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi kitapta toplandı
        Sinop'ta Halk Eğitimi Merkezinin 63 yıllık tarihi kitapta toplandı
        Vali Özarslan, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köş...
        Vali Özarslan, Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek adına düzenlenen anı köş...
        Eski eşyaları toplayıp köy kıraathanesini müzeye çevirdi
        Eski eşyaları toplayıp köy kıraathanesini müzeye çevirdi
        Gerze ilçesinde bisikletli zabıtalar göreve başladı
        Gerze ilçesinde bisikletli zabıtalar göreve başladı
        Boyabat Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Halil Doğramacı seçildi
        Boyabat Muhtarlar Derneğinde başkanlığa Halil Doğramacı seçildi
        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sinop'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı