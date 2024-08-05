Boyabat'ta muhtarlar sivrisinekle mücadele ve sağlıklı içme suyu hakkında bilgilendirildi

Boyabat ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarına sivrisinek ile mücadele ve içme suyunun temizliği ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selim Güler, sivrisinekle mücadele, içme suyu ve kullanma suyu, su depolarının bakımı, temizliği ve klorlanması, suyun evlere ulaşımı, çevre sağlığında suyun önemi ve yaz aylarında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi riskine karşı kenelerle mücadele, kenenin vücuttan çıkarılması hakkında muhtarları bilgilendirdi.